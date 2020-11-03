Коронавірусом у світі захворіли понад 47 млн осіб: статистика на 3 листопада. Оновлюється

Станом на вівторок, 3 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 47 млн осіб. За минулий день виявлено 472 997 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 86 тис., Франції – 52 тис., І Індії – 37 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував важку зиму в Україні через динаміки захворюваності COVID-19.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.

26-річний Коннор Рід, який був першим британцем, що перехворів коронавірусом (COVID-19), знайдений мертвим у своїй кімнаті в студентському гуртожитку Бангорского університету на півночі Уельсу.

Лікарі в Італії за добу зафіксували 22 253 нових випадки зараження коронавірусом. Крім того, в італійських лікарнях померли ще 233 пацієнта з COVID-19.

У Москві за добу померли 63 пацієнта з коронавірусом. Напередодні – 53. Загальне число померлих в столиці РФ досягло 6936.

МОЗ Іспанії повідомив, що з п'ятниці минулого тижня в країні виявили 55 тис. Випадків зараження коронавірусом. Таким чином, щоденний приріст за останні три доби в Іспанії склав понад 18 тис. Випадків зараження.