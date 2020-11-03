Коронавірусом у світі захворіли понад 47 млн осіб: статистика на 3 листопада. Оновлюється
Станом на вівторок, 3 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 47 млн осіб. За минулий день виявлено 472 997 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 86 тис., Франції – 52 тис., І Індії – 37 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 402 194 особи. Померли 7 375 пацієнтів, одужали – 163 768.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.
Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував важку зиму в Україні через динаміки захворюваності COVID-19.
26-річний Коннор Рід, який був першим британцем, що перехворів коронавірусом (COVID-19), знайдений мертвим у своїй кімнаті в студентському гуртожитку Бангорского університету на півночі Уельсу.
Лікарі в Італії за добу зафіксували 22 253 нових випадки зараження коронавірусом. Крім того, в італійських лікарнях померли ще 233 пацієнта з COVID-19.
У Москві за добу померли 63 пацієнта з коронавірусом. Напередодні – 53. Загальне число померлих в столиці РФ досягло 6936.
МОЗ Іспанії повідомив, що з п'ятниці минулого тижня в країні виявили 55 тис. Випадків зараження коронавірусом. Таким чином, щоденний приріст за останні три доби в Іспанії склав понад 18 тис. Випадків зараження.
Європейський Союз не має наміру закуповувати або допускати на європейський ринок вакцини проти коронавируса російського чи китайського виробництва. Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.