Коронавірусом може бути заражено 70% населення – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила припущення, що коронавірус COVID-19 може вразити до 70 відсотків населення.

Про це вона заявила на пресконференції в Берліні, передає Reuters. Водночас канцлерка не уточнила, про які саме території йдеться.

"Коли навколо вирує вірус, а в населення немає імунітету та не існує ліків, то від 60 до 70 відсотків населення буде заражено", – сказала Меркель.

Меркель висловила припущення, що 70% населення можуть бути інфіковані коронавірусом

Вона також закликала країни Євросоюзу вжити необхідних заходів для боротьби з вірусом. На її думку, європейські держави повинні посилити систему охорони здоров'я, щоб не перевантажувати її через загрозу поширення нового виду пневмонії.

Крім того, канцлерка виступила проти закриття кордонів у Європі для боротьби з коронавірусом. Вона підкреслила, що прийнятним заходом може стати домашній карантин.

Зазначимо, що станом на 11 березня в Німеччині коронавірусною інфекцією заражені 1 629 осіб. Дві людини загинули.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У Китаї повідомили, що коронавірус буде поширюватися у світі щонайменше до червня цього року.

Станом на ранок понеділка, 9 березня, в світі коронавірусом заразилася вже 110 041 особа. Італія стала лідером за смертністю через COVID-19.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал