Лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті інфікований новим китайським коронавірусом COVID-2019.

Політик підтвердив це в суботу, 7 березня, на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Лікарі сказали, що в мене позитивний результат на COVID-2019. Я в порядку, але доведеться залишитися вдома на кілька днів. Звідси я буду продовжувати стежити за роботою, яку треба зробити. Тримаймося й до швидкої зустрічі", – сказав Зінгаретті.

Нікола Зінгаретті facebook.com/nicolazingaretti

Він додав, що знаходиться в самоізоляції і що всі люди, з якими він спілкувався в останні дні, пройшли обстеження.

ANSA пише, що Зінгаретті також є президентом столичної області Лаціо. Демократична партія Італії входить у керівну коаліцію.

Раніше випадки зараження коронавірусом були підтверджені серед представників владних структур північної області Ломбардія. Зокрема, у радника з питань економічного розвитку Ломбардії та у префектів Бергамо і Брешії виявилися позитивні тести на COVID-2019.

Як писав OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 102 тисяч випадків захворювання коронавірусом. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

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