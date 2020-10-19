Коронавірусів заразилися понад 40 млн осіб: статистика на 19 жовтня. Оновлюється
Станом на понеділок, 19 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 40 млн осіб. За минулий день виявлено 325 927 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 55 тис., в США – 44 тис., а також в Франції – 29 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,1 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 298 872 особи. Померли 5 517 пацієнтів, одужали – 124 113.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,3 млн), Індія (майже 7,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Головне за 19 жовтня:
Ізраїль після майже місяця локдауну в неділю, 18 жовтня, почав послаблювати карантин.
У столиці Чехії Празі відкрили перший готель тільки для хворих коронавірусом. Вона розрахована на людей, які дізналися про хворобу в подорож.
Україна вже закупила препарат для лікування коронавируса "Ремдесивір", і зараз він транспортується в країну, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
У Празі 18 жовтня пройшла масова акція проти обмежувальних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Чехії. Сотні футбольних і хокейних уболівальників, які вийшли на протест, вступили в зіткнення з правоохоронцями, а ті застосували водомети і затримали 16 осіб.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій вийшов з карантину після підозри на коронавірус.