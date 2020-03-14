Головна Новини
14 березня • оновлено в 23:05
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Коронавірусе, йди! Вся Італія співає пісні з вікон і балконів. Відео, що надихає

3.1т
Читати матеріал російською

У низці міст Італії люди, змушені сидіти вдома на карантині через коронавірус, запустили життєствердний музичний флешмоб "Звук" і співають пісні з вікон своїх балконів.

Італійці поширюють соцмережами запрошення приєднатися до акції "відкриємо вікна і балкони, заспіваємо і зіграємо разом, хоч ми такі далекі". Наразі до участі у флешмобі долучилися Рим, Мілан, Неаполь, Турин та інші міста.

Як видно з роликів, учасники підспівують або підігрують на музичних інструментах або підручних предметах – каструлях, тарілках і т.д.

Італійці на карантині запустили музичний флешмоб

Італійці на карантині запустили музичний флешмоб

Скрін відео

Акція триватиме з п'ятниці, 13 березня, по неділю, 15 березня. У ці три дні рівно о 18 годині за місцевим часом італійці об'єднаються, щоб підняти настрій за допомогою улюблених пісень і мелодій. Так, наприклад, у Римі музична програма складається з гімну Італії, знаменитої пісні Челентано Azzurro, а також композиції Il celo è sempre più blue ("Небо все більше стає блакитним").

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії через карантин закрили всі туристичні місця, а жителів зобов'язали звітувати про свої переміщення перед поліцією. Порушення караються 3 місяцями в'язниці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги