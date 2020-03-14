Коронавірусе, йди! Вся Італія співає пісні з вікон і балконів. Відео, що надихає

У низці міст Італії люди, змушені сидіти вдома на карантині через коронавірус, запустили життєствердний музичний флешмоб "Звук" і співають пісні з вікон своїх балконів.

Італійці поширюють соцмережами запрошення приєднатися до акції "відкриємо вікна і балкони, заспіваємо і зіграємо разом, хоч ми такі далекі". Наразі до участі у флешмобі долучилися Рим, Мілан, Неаполь, Турин та інші міста.

Як видно з роликів, учасники підспівують або підігрують на музичних інструментах або підручних предметах – каструлях, тарілках і т.д.

Італійці на карантині запустили музичний флешмоб Скрін відео

Акція триватиме з п'ятниці, 13 березня, по неділю, 15 березня. У ці три дні рівно о 18 годині за місцевим часом італійці об'єднаються, щоб підняти настрій за допомогою улюблених пісень і мелодій. Так, наприклад, у Римі музична програма складається з гімну Італії, знаменитої пісні Челентано Azzurro, а також композиції Il celo è sempre più blue ("Небо все більше стає блакитним").

Hoy Italia, Roma en la imagen, a las 18: 00h ha sonado el himno nacional en todos los balcones. Una iniciativa para intentar levantar la moral en el encierro y romper el silencio en las calles. pic.twitter.com/McYx8P1C77 - Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 13, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії через карантин закрили всі туристичні місця, а жителів зобов'язали звітувати про свої переміщення перед поліцією. Порушення караються 3 місяцями в'язниці.

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