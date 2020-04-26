Коронавірус знову "вдарив" по Україні та світу: статистика на 26 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус остаточно закріпився у США і Європі, а в усьому світу ним заразилися вже майже 3 млн осіб.

Сім країн давно обігнали за кількістю інфікованих Китай, звідки поширився вірус і де нині реєструється рекордно низький відсоток нових випадків хвороби. Ця країна давно почала виходити з карантину, за нею пішли й декілька європейських держав.

Водночас в Україні пандемія набирає обертів – у країні COVID-19 захворіли вже 8125 людей, 201 – померла. У МОЗ заявляють, що кількість нових випадків зараження стрімко зростає через ігнорування обмежувальних заходів. Тому в Кабміні вирішили не робити ніяких пом'якшень і продовжили карантин до 11 травня.

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Коронавірус у світі та Україні: статистика Davor Puklavec

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 8125 осіб. Померла 201 людина, 782 побороли хворобу.

В усьому світу померли вже більше 203 тисяч людей. Кількість заражених перевищила 2,9 млн.

Понад 836 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 26 квітня:

06:45 – Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Яків Ліцман заявив про рішення піти у відставку. Як повідомляє державне ізраїльське радіо Kan, він піддавався критиці з боку політичних опонентів за дії, що проводяться під час боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

06:25 – США займає перше місце за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом. Захворіло понад 960 осіб, із них більше 56 тисяч померли і 118 тисяч – одужали.

05:31 – Фахівці Університету штату Огайо стверджують: щоб зрозуміти, чи заражений людина коронавірусом COVID-19, потрібно звернути увагу на колір її сечі.

04:00 – Уряд Польщі планує поступово зняти карантин на заняття спортом і відновити спортивні заходи, враховуючи чемпіонат країни з футболу, пише "Укрінформ" з посиланням пресконференцію польського прем'єра Матеуша Моравецького.

03:16 – Компанія Facebook анонсувала запуск власного сервісу відеодзвінків Messenger Rooms у зв'язку з ростом популярності такого виду спілкування на карантині через пандемію коронавірусу.

02:30 – 25 квітня найбільше випадків коронавірусу підтвердили у США, Бразилії та Росії: 35,4 тис., 6,2 тис., 5,9 тисяч відповідно, свідчать дані центру Джона Хопкінса, який оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers.

01:30 – 25 квітня на Житомирщині підтвердили 11 нових випадків коронавірусної інфекції. Водночас вилікувалися перші 10 осіб, написав глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

00:48 – У "ДНР" розповсюдили черговий фейк про Україну, цього разу заявивши, що коронавірус COVID-19 нібито могли розробити в лабораторіях країни.

00:35 – Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон із 26 квітня повертається на роботу після того, як вилікувався від коронавірусу, повідомляє Reuters.

00:26 – Лікарка-хірург лікарні Монастириська Тернопільської області Олена Гаврилюк, яка заразилася коронавірусом на роботі, розповіла, що в установі на початку пандемії не вистачало навіть звичайних масок і рукавичок.

00:10 – У Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки зараження коронавірусом серед осіб, які контактували з раніше виявленими хворими, йдеться на сайті Маріупольської міськради.

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