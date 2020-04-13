Коронавірус знову "вдарив" по Україні та світу: статистика на 13 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і прискорився в Україні. У нашій країні захворіли вже 2777 особи, 83 – померли.

Вірус дістався і до останньої області України, яку називали феноменом – на 13 квітня на Миколаївщині виявлено вже 5 випадків зараження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 2777 осіб. Померли 83 особи, 89 вдалося вилікуватися.

У цілому найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 432, Києві – 416, Івано-Франківській області – 291, Тернопільській області – 243 і Вінницькій області – 174.

Пандемія забрала більше 114 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли більше 1,85 млн осіб.

Більш 423 тисяч осіб на планеті вилікувалися від захворювання.

Головне за 13 квітня

04:00 – Лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта заявив, що жодна система нагляду за коронавірусом у жодній країні світу, включаючи Німеччину і Корею, не виявляє 100% всіх випадків COVID-19.

03:15 – Відомий американський письменник Стівен Кінг описав вірусну пандемію, яка схожа з коронавірусів, в своєму романі "Протистояння" ще в 1978 році.

02:46 – У Харкові повторили ганебний лайфхак із масками з серветок – там такі "захисні" засоби роздали в магазині "Чудо маркет".

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