Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Про це свідчать дані карти, створеної Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering.

При цьому понад 68 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання. Ряд країн ввели нові обмеження в зв'язку з поширенням вірусу.

Коронавірус знову набрав обертів: країни пішли на екстрені заходи

У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 796)

Італія (15 113) – понад 2,6 тис. нових випадків за добу

Іран (10 075) – більше 1 тис. нових випадків за добу

Південна Корея (7 869)

Іспанія (3 059)

Франція займає шосте місце (2876 випадків), далі йдуть Німеччина (2745) і США (1573). Закривають десятку Швейцарія (868) і Норвегія (782).

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі worldometers.info

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус. Її стан стабільний.

У Росії зареєстрували шість нових заражених китайським коронавирусом. Всього в Росії 34 інфікованих Covid-19.

Перший випадок зараження виявили в штаб-квартирі ООН – захворіла одна зі співробітниць постійного представництва Філіппін. Дипломатичну місію закрили, всім співробітникам сказали залишатися вдома.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у четвер про рішення закрити всі освітні установи країни з найближчого понеділка в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу. Крім того, він закликав компанії Франції дозволяти співробітникам працювати віддалено.

У Бельгії уряд вирішив закрити всі школи, бари і ресторани. Скасовуються всі спортивні та культурні заходи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу через поширення коронавірусу розпорядився закрити на карантин школи та університети – всі, крім спеціальних навчальних закладів та інтернатів.

Також Нетаньяху закликав створити надзвичайний уряд національної єдності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня два нові випадки коронавірусу виявили в Україні – в місті Радомишль на Житомирщині та в Чернівцях.

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