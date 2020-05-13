Коронавірус зникне! В Італії зробили обнадійливий прогноз щодо пандемії

Новий тип коронавірусу COVID-19 може втратити свою силу й зникнути ще до появи вакцини проти цієї недуги.

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Таке припущення зробив директор Інституту фармакологічних досліджень ім. Маріо Негрі в Мілані доктор Джузеппе Ремуцці. Він поділився думкою в інтерв'ю італійському телеканалу La7.

"Вірус добігає кінця і може зникнути до створення вакцини, оскільки його активність почала слабшати день у день", – сказав він.

COVID-19 може втратити свою силу, вважає італійський вчений

Зазначається, що більшість медиків і науковців нині попереджають про можливу другу хвилю коронавірусу, оскільки країни почали послаблювати карантинні обмеження. Однак Ремуцці вважає, що перебіг хвороби у тих, хто вже хворіє на COVID-19 у травні, значно слабший, ніж у тих, хто перехворів на нього ще у березні. Окрім того, додав він, зараз усе менше людей потребують інтенсивної терапії, зокрема в Італії.

"Коронавірус втрачає свою силу, бо у людей формується колективний імунітет до нього. Якщо все розвиватиметься, як зараз, спалах може припинитися", – підсумував вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на високу захворюваність на коронавірус серед населення, влада Італії дозволила відкритися всім барам, ресторанам, перукарням і салонам краси з 18 травня – на два тижні раніше від запланованого терміну.

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