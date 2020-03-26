Коронавірус збільшив число жертв: дані щодо Україні та світу на 26 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус вбив понад 21 тисяч осіб по всьому світу, закріпившись в Італії, Іспанії та США, де за останні дні показники різко зросли.

У Китаї в перший день зняття карантину виявили 67 нових випадків зараження. Всі хворі прибули з інших країн.

В Україні у відповідь на спалах вірусу взяли екстрені заходи – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

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Що важливо знати про коронавірус

У світі заразилися майже 472 тисячі осіб. Уже майже 21 300 – померли. Одужати вдалося 114 тисячам.

В Україні офіційно підтверджені 145 випадків зараження. Померли вже 5 осіб. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

У Тернопільській області 25 березня заразилися ще 4 особи – все вони медики.

У ВООЗ зробили нове тривожну заяву – пандемія серйозно вдарить по світовій економіці, тому потрібна глобальна відповідь.

4:52 – В Угорщині жертвою коронавірусу став заступник голови британської дипломатичної місії 37-річний Стівен Дік.

2:20 – В ЄС заявили, що пандемія COVID-19 буде мати далекосяжні наслідки для економічної і геополітичної сфери, тому вона вимагає глобальної відповіді. Відзначається, що вона являє собою глобальну проблему безпрецедентного характеру.

2:15 – В італійському місті Серіате труни з померлими від коронавірусу вивозять військові вантажівки. Оприлюднено лякаючі кадри.

2:05 – За даними місцевих ЗМІ, коронавірусом заразився високопоставлений співробітник Держсекретаріату Ватикану 57-річний Джанлука Пеццолі, який проживає по сусідству з Папою Римським Франциском.

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