Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя

У Китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру в Ухані, який займається дослідженням вірусів.

Як передає Daily Mail, в 2018 році видання China Daily показало знімки, які зараз викликали серйозні підозри в сторону китайської сторони. Нещодавно це кадри почали знову активно поширюватися в мережі.

Зокрема, була розповідь про сховище зразків на півтори тисячі штамів, яка супроводжувалася фото, на яких лаборантка відкривала морозильну камеру з пробірками.

ЗМІ звернули увагу на ту деталь, що гумка по периметру дверцят морозильника, покликана забезпечувати герметичність камери, очевидно відвалювалася. У мережі Китай підозрюють в тому, що саме це послужило причиною витоку коронавірусу з лабораторії.

Як писав OBOZREVATEL, уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути викликана витоком з китайської лабораторії. Однак в Ухані вірусології заявили, що ніякого відношення до створення коронавірусу не мають.