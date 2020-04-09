Коронавірус завозять із Росії: в Китаї забили на сполох через нову хвилю COVID-19

У Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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Більш ніж половина від загального числа останніх заражених – це громадяни КНР, які прибули з РФ через північно-східний сухопутний кордон. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що комісія з охорони здоров'я північно-східної провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією, повідомила про 60 нових завезених випадків коронавірусної інфекції. Майже всі вони припадають на громадян КНР, які в'їхали на китайську територію на машині чи на автобусі з РФ. Шлях більшості цих людей лежав із Москви через Владивосток.

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії

"Імпортований" вірус став серйозною загрозою для епідеміологічної обстановки в Китаї після того, як владі вдалося знизити поширення хвороби суворим карантином.

У зв'язку з небезпекою нової хвилі COVID-19 китайське консульство закликало громадян утриматися від поїздок за маршрутом, що пролягає російською територією.

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії brodv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окрузі Цзя китайської провінції Хенань оголосили про заборону на в'їзд і пересування людей після декількох нових випадків виявлення коронавірусу.

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