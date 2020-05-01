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1 травня • оновлено в 08:15
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Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється

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Коронавірус продовжує наносити удар по планеті, вже заразилися більше 3,3 млн осіб. За минулу добу найбільше хворих додалося в Бразилії та Мексиці. В Україні кількість заражених вже майже 10,5 тисячі.

Найбільша кількість заражених в нашій країні спостерігається в Чернівецькій області – 1571 Києві – 1401таі Івано-Франківську – 862.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 10406 осіб. Помер 261 осіб, видужали – 1238.

  • По всьому світу померли вже більше 234 тисяч. Кількість заражених перевищила 3,3 млн.

  • Понад 1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу та одужали.

Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус завдав нового удару по світу та Україні: статистика на 1 травня. Постійно оновлюється

Головне за 1 травня:

00:34 – Коронавірус завдав нового удару по Буковині: кількість заражених зросла.

01:30 – У Чернівцях священик УПЦ МП демонстративно кашляв на журналістів, вимагаючи закрити їх редакцію на карантин.

03:05 – Вчені протестували кілька типів масок і з'ясували, які тканини краще підходять для захисту в період пандемії COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,3 мільйона осіб, загинули – 233 тисячі.

  • В Італії за добу в два рази більше людей одужали, ніж захворіли, а Британія пройшла пік.

  • Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним в Європі, ніж в Китаї.

  • Комаровський назвав унікальний метод діагностики нового вірусу.

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