Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється

Світ 08:08, 25.04.2020

Коронавірус продовжив свою смертельну ходу по світу і Україні. Всього на планеті заразилися понад 2,8 млн осіб, в Україні цей показник досяг позначки 7647.

У китайському місті Ухань заявили про перемогу над COVID-19, тоді як в Україні тільки готуються до піку захворювання.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі і Україні: статистика
pixabay.com

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 7647 осіб. Померли 193 особи, 601 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 197 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,8 млн.

  • Майже 807 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 24 квітня:

1:26 – У місті Ухань видужав останній тяжкохворий пацієнт з COVID-19, відзвітувала влада Китаю.

00:45 – Економіка Росії щодня втрачає 100 мільярдів рублів через епідемію коронавірусу COVID-19, заявив міністр економічного розвитку країни Максим Решетніков.

00:40 – Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань (CDC) розширив перелік симптомів COVID-19.

00:16 – В Еквадорі кількість нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 протягом доби збільшилася в два рази – з 11 до 22,7 тисяч осіб.

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