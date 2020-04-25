Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив свою смертельну ходу по світу і Україні. Всього на планеті заразилися понад 2,8 млн осіб, в Україні цей показник досяг позначки 7647.

У китайському місті Ухань заявили про перемогу над COVID-19, тоді як в Україні тільки готуються до піку захворювання.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі і Україні: статистика pixabay.com

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 7647 осіб. Померли 193 особи, 601 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 197 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,8 млн.

Майже 807 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 24 квітня:

1:26 – У місті Ухань видужав останній тяжкохворий пацієнт з COVID-19, відзвітувала влада Китаю.

00:45 – Економіка Росії щодня втрачає 100 мільярдів рублів через епідемію коронавірусу COVID-19, заявив міністр економічного розвитку країни Максим Решетніков.

00:40 – Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань (CDC) розширив перелік симптомів COVID-19.

00:16 – В Еквадорі кількість нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 протягом доби збільшилася в два рази – з 11 до 22,7 тисяч осіб.