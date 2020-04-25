Головна Новини
25 квітня • оновлено в 08:19
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється

1.2т
Читати матеріал російською

Коронавірус продовжив свою смертельну ходу по світу і Україні. Всього на планеті заразилися понад 2,8 млн осіб, в Україні цей показник досяг позначки 7647.

У китайському місті Ухань заявили про перемогу над COVID-19, тоді як в Україні тільки готуються до піку захворювання.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі і Україні: статистика

Коронавірус у світі і Україні: статистика

pixabay.com

Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 7647 осіб. Померли 193 особи, 601 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 197 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,8 млн.

  • Майже 807 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні: статистика на 25 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 24 квітня:

1:26 – У місті Ухань видужав останній тяжкохворий пацієнт з COVID-19, відзвітувала влада Китаю.

00:45 – Економіка Росії щодня втрачає 100 мільярдів рублів через епідемію коронавірусу COVID-19, заявив міністр економічного розвитку країни Максим Решетніков.

00:40 – Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань (CDC) розширив перелік симптомів COVID-19.

00:16 – В Еквадорі кількість нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 протягом доби збільшилася в два рази – з 11 до 22,7 тисяч осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини світу

Топпублікації

Топблоги