Коронавірус з новою силою вдарив по Китаю: десятки заражених
У Китаї в понеділок, 13 квітня, заявили про стрибок випадків коронавірусу – кількість нових інфікованих досягла 108 осіб.
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До того ж 98 новоспечених пацієнтів недавно прибули з-за кордону, решта заразилися всередині країни. Про це з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР повідомляє CNBC.
Зазначається, що за добу в країні від ускладнень нового типу коронавірусу померли двоє хворих.
Крім цього, окремо в КНР відзвітували про ще 61 безсимптомний випадок. Так, усього під медичним наглядом в країні зараз перебуває 1064 пацієнти, у яких підтвердили новий COVID-19 не дивлячись на відсутність симптомів.
Зауважимо, що китайський уряд неодноразово переглядав свою методологію підрахунків випадків зараження на коронавірус: протягом декількох тижнів там виключи людей, у яких не дивлячись на підтверджений діагноз не було симптомів захворювання. І тільки з 1 квітня Китай почав додавати їх до загальної кількості.
Примітно, що 13 квітня вперше починаючи з 7 березня в Китаї показник добового приросту нових випадків коронавірусу перевищив сотню.
З початку спалаху в країні на COVID-19 захворіли 82 160 осіб. З них 3341 пацієнт помер, тоді як більше 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю змусила мовчати відому світову експертку-вірусолога після того, як вона розкрила генетичний склад коронавірусу COVID-19.