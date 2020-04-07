Коронавірус із новою силою атакував Німеччину, Францію і США: побито антирекорди

У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 100 тисяч, у Франції померло понад 10 тисяч осіб, а в Нью-Йорку – антирекорд із летальних випадків за добу.

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За останніми даними на сайті worldometers.info, в Німеччині кількість хворих становить 107 458 осіб (+4 083 за добу), з яких вилікувалися 36 081. Померли 1 983 особи.

Водночас у Франції кількість летальних випадків уже досягла 10 328 (+1 417 за добу). Захворіло 109 069 людей, вилікувалися – 19 337.

Керівник головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон зазначив, що 82% жертв – люди старше 70 років.

Новий антирекорд за кількістю смертей за добу встановлений в американському штаті Нью-Йорк – 731. За США в цілому також зафіксований рекорд – за добу померли 1763 особи.

За словами губернатора штату Ендрю Куомо, це найзначніший добовий приріст із початку пандемії.

Всього у США заразилися 393 782 людини, з яких вилікувалися всього 21 561. Померли 12 692.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії встановили антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Протягом останньої доби в країні померли 854 людини, а загальна кількість загиблих перевищила 6 тисяч.

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