Коронавірус "взявся" за Францію: померли понад 14 тисяч осіб

У Франції продовжує набирати темп коронавірус, від хвороби померли понад 14 тисяч осіб.

Всього з початку пандемії в країні виявлено понад 132 тисячі випадків захворювання, з яких майже 3 тисячі лише за 12 квітня. За добу помер 561 людина. При цьому вилікувалися поки що 27 тисяч жителів.

Франція в антирейтингу піднялася вже на четверте місце. Перед нею йдуть Італія, Іспанія і США.

Коронавірус у Франції

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.

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