Від коронавірусу померли більше 1,4 млн людей у всьому світі: статистика на 24 листопада. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну. Кількість заражених за останню добу зросла на більш ніж 504 тисячі і досягла понад 59,5 мільйона.

ВООЗ оприлюднила свій план розслідування причин виникнення пандемії. Експерти заявили, що крім кажана люди могли заразитися COVID-19 і від іншого носія, а так званих "нульових" пацієнтів на ринку в китайському місті Ухань могло бути декілька.

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Коронавірус вразив понад 59,5 млн осіб у світі Worldometers

Дані щодо нових випадків зараження COVID-19 у країнах світу за минулу добу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 635 689 осіб. Померли 11 075 пацієнтів, одужали – 291 060.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 12,5 млн), Індія (більш ніж 9,1 млн) і Бразилія (понад 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та .

Кількість жертв вірусу перевищила 1,4 млн у всьому світі, але більше 41 млн змогли побороти її. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються майже 17 млн жителів планети.

Вчені дійшли висновку, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців після зараження, і це дає надію на довгостроковий захист людства за допомогою вакцинації.

Карта поширення COVID-19 у регіонах України РНБО

Дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні РНБО

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