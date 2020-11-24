Від коронавірусу померли більше 1,4 млн людей у всьому світі: статистика на 24 листопада. Постійно оновлюється
Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну. Кількість заражених за останню добу зросла на більш ніж 504 тисячі і досягла понад 59,5 мільйона.
ВООЗ оприлюднила свій план розслідування причин виникнення пандемії. Експерти заявили, що крім кажана люди могли заразитися COVID-19 і від іншого носія, а так званих "нульових" пацієнтів на ринку в китайському місті Ухань могло бути декілька.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 635 689 осіб. Померли 11 075 пацієнтів, одужали – 291 060.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 12,5 млн), Індія (більш ніж 9,1 млн) і Бразилія (понад 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.
Кількість жертв вірусу перевищила 1,4 млн у всьому світі, але більше 41 млн змогли побороти її. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються майже 17 млн жителів планети.
Вчені дійшли висновку, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців після зараження, і це дає надію на довгостроковий захист людства за допомогою вакцинації.
Головне за 24 листопада:
На Прикарпатті для лікування COVID-пацієнтів не вистачає ліків, а біля моргів виникають черги.
У Південній Австралії докторка Дхарміні Турайратнам не допустила поширення другої хвилі коронавірусу, вчасно розпізнавши у пацієнтки COVID-19.
Патологоанатоми розповіли, що легені померлих у результаті COVID-19 відрізняються від типового стану й більше нагадують печінку.
Темпи захворюваності на COVID-19 в країнах Європи знижуються, але в більшості країн регіону карантин залишається в силі. Так, кількість нових інфікованих продовжує падати, зокрема, у Франції. Пік захворюваності (88 790 випадків коронавірусу за добу) там спостерігався 7 листопада.
В Україні працюють над створенням програми для відстеження людей, які заразилися коронавірусом і перебувають на самоізоляції, а також осіб, які контактували з ними.