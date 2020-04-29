Коронавірус вразить мільярд людей: вчені дали невтішний прогноз

Марина Ліснічук Світ 08:59, 29.04.2020 Оновлено: 09:12, 29.04.2020

За короткий термін кількість хворих на коронавірус в усьому світі може сягнути одного мільярда, якщо сильніші держави не допоможуть країнам, які перебувають у вразливому становищі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такого висновку дійшла неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee). Про це йдеться у її заяві на сайті IRC.

Зокрема, там висловили переконання, що без невідкладних дій вже найближчими тижнями в країнах, які перебувають у вразливому становищі та потерпають від війни, а це Афганістан, Ємен, Сирія тощо, кількість жертв COVID-19 збільшиться до 3,2 млн осіб. Тоді як загалом кількість інфікованих у світі може зрости до 500 млн чи навіть 1 млрд осіб.

Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей у світі

За совами дослідників, такий висновок базується на моделях і даних Всесвітньої організації охорони здоров'я та Імперського коледжу Лондона.

"Ці числа мають стати попередженням: повна, руйнівна і диспропорційна вага цієї пандемії досі не відчутна сповна у найбільш хитких і розбитих війною країнах світу. Ми все ще перебуваємо у критичному часовому періоді, щоби встигнути вжити заходи-попередження на ранніх стадіях поширення коронавірусу в багатьох із цих країн і запобігти подальшому розвитку пандемії в усьому світі", – заявив керівник IRC Девід Мілібенд.

Крім цього, в заяві організації акцентується увага на тому, що однією з головних проблем вразливих країн є відсутність необхідної медичної системи й обладнання для лікування хворих на COVID-19, а також приховування реальних даних щодо кількості заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може повністю закінчитися 26 листопада 2020 року. Однак, згідно із прогнозом вчених із Сінгапуру, її зниження до мінімуму можливе вже до 29 травня.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Контроль влади необхідний!" Тищенко раптово дав задню у скандалі з "Велюром"

Терористи влаштували обстріл із важкої артилерії: загинув воїн ЗСУ

В ЄС сказали, як РФ можна змусити закінчити війну на Донбасі

"Голос" хоче заблокувати звільнення Ситника за корупцію

Поліція нагрянула до ресторану Тищенка у Києві: фото перевірки