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29 квітня • оновлено в 10:00
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Коронавірус вразить мільярд людей: вчені дали невтішний прогноз

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За короткий термін кількість хворих на коронавірус в усьому світі може сягнути одного мільярда, якщо сильніші держави не допоможуть країнам, які перебувають у вразливому становищі.

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Такого висновку дійшла неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee). Про це йдеться у її заяві на сайті IRC.

Зокрема, там висловили переконання, що без невідкладних дій вже найближчими тижнями в країнах, які перебувають у вразливому становищі та потерпають від війни, а це Афганістан, Ємен, Сирія тощо, кількість жертв COVID-19 збільшиться до 3,2 млн осіб. Тоді як загалом кількість інфікованих у світі може зрости до 500 млн чи навіть 1 млрд осіб.

Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей у світі

Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей у світі

За совами дослідників, такий висновок базується на моделях і даних Всесвітньої організації охорони здоров'я та Імперського коледжу Лондона.

"Ці числа мають стати попередженням: повна, руйнівна і диспропорційна вага цієї пандемії досі не відчутна сповна у найбільш хитких і розбитих війною країнах світу. Ми все ще перебуваємо у критичному часовому періоді, щоби встигнути вжити заходи-попередження на ранніх стадіях поширення коронавірусу в багатьох із цих країн і запобігти подальшому розвитку пандемії в усьому світі", – заявив керівник IRC Девід Мілібенд.

Крім цього, в заяві організації акцентується увага на тому, що однією з головних проблем вразливих країн є відсутність необхідної медичної системи й обладнання для лікування хворих на COVID-19, а також приховування реальних даних щодо кількості заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може повністю закінчитися 26 листопада 2020 року. Однак, згідно із прогнозом вчених із Сінгапуру, її зниження до мінімуму можливе вже до 29 травня.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Ось жеж паразит!
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    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

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