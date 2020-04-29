Коронавірус вразить мільярд людей: вчені дали невтішний прогноз

За короткий термін кількість хворих на коронавірус в усьому світі може сягнути одного мільярда, якщо сильніші держави не допоможуть країнам, які перебувають у вразливому становищі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такого висновку дійшла неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee). Про це йдеться у її заяві на сайті IRC.

Зокрема, там висловили переконання, що без невідкладних дій вже найближчими тижнями в країнах, які перебувають у вразливому становищі та потерпають від війни, а це Афганістан, Ємен, Сирія тощо, кількість жертв COVID-19 збільшиться до 3,2 млн осіб. Тоді як загалом кількість інфікованих у світі може зрости до 500 млн чи навіть 1 млрд осіб.

Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей у світі

За совами дослідників, такий висновок базується на моделях і даних Всесвітньої організації охорони здоров'я та Імперського коледжу Лондона.

"Ці числа мають стати попередженням: повна, руйнівна і диспропорційна вага цієї пандемії досі не відчутна сповна у найбільш хитких і розбитих війною країнах світу. Ми все ще перебуваємо у критичному часовому періоді, щоби встигнути вжити заходи-попередження на ранніх стадіях поширення коронавірусу в багатьох із цих країн і запобігти подальшому розвитку пандемії в усьому світі", – заявив керівник IRC Девід Мілібенд.

Крім цього, в заяві організації акцентується увага на тому, що однією з головних проблем вразливих країн є відсутність необхідної медичної системи й обладнання для лікування хворих на COVID-19, а також приховування реальних даних щодо кількості заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може повністю закінчитися 26 листопада 2020 року. Однак, згідно із прогнозом вчених із Сінгапуру, її зниження до мінімуму можливе вже до 29 травня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал