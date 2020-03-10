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11 березня • оновлено в 01:56
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Коронавірус виявили у британського міністра охорони здоров'я

1.2т
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Міністр з безпеки пацієнтів, профілактики самогубств і психічному здоров'ю в уряді Великої Британії Надін Дорріс заразилася коронавірусом COVID-2019.

У своїй заяві вона зауважила, що вжила запобіжних заходів і залишилася в ізоляції вдома, передає ВВС.

Надін Дорріс

Надін Дорріс

bbc.com

"Громадська охорона здоров'я Англії приступила до детального відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно слідують їхнім порадам", – сказала Дорріс.

Всього в країні вже зафіксовано 382 випадки зараження COVID-2019, шестеро людей померли.

Британський міністр охорони здоров'я заразилася коронавірусом

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка заразився коронавірусом COVID-2019. Інфекцію він підхопив під час поїздки до Німеччини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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