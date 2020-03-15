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15 березня • оновлено в 20:39
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Коронавірус вивчали в Ухані ще 2 роки тому: розкрилися нові факти про лабораторію, звідки міг піти COVID-19

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В Уханьскому інституті вірусології (Китай) ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і вивченням незвичного вірусу, знайденого в їх організмі.

Тоді інформацію про експерименти опублікувало державне агентство "Сіньхуа". Після спалаху нового коронавірусу цей інститут деякі джерела називали джерелом COVID-19.

В Ухані вивчали коронавірус на кажанах ще в 2018 році

В Ухані вивчали коронавірус на кажанах ще в 2018 році

Колаж

Дослідження проводив 35-річний Чжоу Пен. Він вивчав коронавірус, який переносять кажани і який викликає смертельну діарею у поросят.

"Можна з гордістю сказати, що в дослідженнях імунних механізмів кажанів, що дозволяють їм тривалий час бути переносниками вірусів і при цьому не хворіти самим, ми увійшли до світових лідерів. Є надія, що кажани, які переносять віруси, не хворіючи, навчать і людей, як чинити опір вірусам", – говорив він.

Молодий вчений навіть опублікував наукову статтю, що складається з 28 глав, розповідаючи про успіхи своєї дослідницької групи.

Науковий співробітник Уханьского інституту вірусології АНК Чжоу Пен

Науковий співробітник Уханьского інституту вірусології АНК Чжоу Пен

russian.news.cn

Нагадаємо, нещодавно в Китаї заявили, що коронавірус виник не обов'язково в їх країні, а його нібито могли завезти військові зі США.

Інженер з опалення та кондиціювання Уханьского інституту вірусології АНК Ван Лян тестує обладнання в лабораторії

Інженер з опалення та кондиціювання Уханьского інституту вірусології АНК Ван Лян тестує обладнання в лабораторії

russian.news.cn

Карта поширення COVID-19 по світу:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
фотографии хвороба вірус дослідження
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