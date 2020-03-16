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16 березня • оновлено в 08:47
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Коронавірус вилікували у 84% заражених: підбадьорливі дані

4.1т
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У Китаї майже 84% пацієнтам, зараженим новим коронавірусом, вдалося побороти цю хворобу.

Зараз у країні число підтверджених випадків COVID-19 досягло 80 860, із них 3213 людей померли, 67 749 – вилікувалися. Про це 16 березня повідомив Державний комітет із питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що із загальної кількості заражених нині хворіють 9898 осіб, із них 3032 пацієнта перебувають у важкому стані. Однак загалом хвороба відступає.

У Китаї коронавірус вилікували у 84% заражених

У Китаї коронавірус вилікували у 84% заражених

Як підкреслили у Держкомітеті з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, 67 749 пацієнтів, які видужали, вже виписали із медзакладів.

Водночас за останню добу в Китаї зафіксували 16 нових випадків захворювання коронавірусом і 14 летальних випадків. Кількість ввізних випадків зараження досягла 123.

Всього ж у світі виявлено 169 387 випадків зараження вірусом, пандемія забрала життя 6513 пацієнтів.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, по Станом на 16 березня найгірша ситуація з коронавірусів в Італії. За минулу добу від COVID-19 там померли ще 368 чоловік – це рекордна кількість за час пандемії. Загальна кількість жертв вірусу в країні перевищило 1800.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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