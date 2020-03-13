Коронавірус вийшов з-під контролю: хвороба перейшла в нову фазу

Коронавірус Covid-19 вийшов на новий, спорадичний рівень, коли інфікований не контактував безпосередньо з зараженими і не відвідував небезпечні регіони.

Нову фазу захворювання зафіксували в Малайзії, повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни The Star.

Виникнення спорадического випадку свідчить про те, що хвороба поширилася в суспільстві, вийшовши з-під гарантованого контролю. Це відповідає третій фазі поширення захворювання.

Коронавірус перейшов у нову фазу Известия

Міністерство заявило, що проводило спостереження для виявлення спорадичних випадків шляхом тестування зразків від пацієнтів, які не мали історії поїздок у небезпечні країни або контактів із підтвердженими випадками коронавірусу.

"Станом на 11 березня було протестовано в цілому 600 зразків, і один зразок виявився позитивним для Covid-19", – сказав глава МОЗ Нур Хішам Абдулла.

Він заявив, що триває розслідування, щоб встановити джерело цього спорадичного випадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що глобальна пандемія COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

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