Коронавірус вийшов з-під контролю, – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав провал боротьби з коронавірусом, який "вийшов з-під контролю".

Про це він заявив у четвер, 24 вересня, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, яке Генеральна Асамблея проводила в форматі відеоконференції.

"Пандемія – це, очевидно, випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус забрав життя вже майже мільйону осіб по всьому світу і вразив ще більше 30 мільйонів людей. Він вийшов з-під контролю", – сказав генсек.

За його словами, це сталося через те, що світова спільнота була недостатньо підготовлена і не продемонструвала необхідного рівня єдності, взаємодії та солідарності.

"У нас немає вибору. Або ми об'єднаємося в рамках глобальних інститутів, які відповідають своєму призначенню, або ми будемо розчавлені розбратами і хаосом", – заявив Гутерріш.

Як писав OBOZREVATEL, станом на четвер, 24 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 32 млн осіб. За минулу добу було виявлено 315 717 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 напередодні зафіксували в Індії – 89 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 32 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 981 тис. осіб.