Коронавірус пішов не з ринку Уханя: вчені назвали винуватця пандемії

Кирило Лютий Світ 16:40, 17.05.2020 Оновлено: 17:21, 17.05.2020

Джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин в китайському місті Ухань.

Як передає Daily Mail, внаслідок досліджень біологів стало відомо про те, що інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.

Вчених здивував той факт, що вірус був уже "попередньо адаптований до поширення людиною". Версію про те, що інфекція могла передатися від тварини людині, все ще треба вивчити більш детально.

Навіть більше, вчені підозрюють причетність китайської влади, яка ніяк не сприяє тому, щоб встановити справжнє джерело вірусу.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше світ шокували фото з лабораторії Уханя. У Китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру, який займається дослідженням вірусів. ЗМІ запідозрили, що вірус міг "втекти" зі зламаного холодильника.

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