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3 квітня • оновлено в 05:42
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Коронавірус "ударив" другою хвилею: статистика у світіі і Україні на 3 квітня. Постійно оновлюється

2.6т
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Коронавірус у світі переступив позначку в 1 млн заражених і повернувся в Китай, де через другу хвилі пандемії знову ввели суворий карантин.

В Україні підтверджено вже 897 випадків захворювання. Лідирує Чернівецька область – там коронавірус знайшли вже у 171 особи. При цьому ряд міст і сіл почали закривати на в'їзд через критичну ситуацію з коронавірусом.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус "вдарив" другою хвилею

Коронавірус "вдарив" другою хвилею

Що важливо знати про атаку коронавірусу

  • Через COVID-19 в Україні загинули вже 22 особи, вилікувалися – 19. В країні лабораторно підтверджені 897 випадків.

  • У всьому світі коронавірусом заразилися понад 1 млн 15 тис. осіб, померло понад 53 тисяч, більше 212 тисяч вилікувалися.

  • З початку епідемії COVID-19 в Італії померли понад 13 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.

  • США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там уже понад 243 тисячі хворих .

Коронавірус "ударив" другою хвилею: статистика у світіі і Україні на 3 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус "ударив" другою хвилею: статистика у світіі і Україні на 3 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 3 квітня

01:41 – Президент США Дональд Трамп застосував закон про виробництво в воєнний час, щоб в країні якомога швидше могли випускати апарати штучної вентиляції легенів.

01:20 – Німецькі вчені запропонували видавати імунні сертифікати людям, які перехворіли на коронавірус COVID-19. Цю ідею розглядають і в Великобританії.

00:24 – У Франції кількість летальних випадків від COVID-19 досягла 5 387 осіб (+1,355, з яких 471 за добу і 884 невраховані раніше).

Коронавірусів заразилися більше 1 млн осіб: статистика по світу і Україні на 2 квітня. постійно оновлюється

worldometers.info

00:19 – В Іспанії за добу зафіксовано 961 нова смерть від коронавірусу. Всього в країні померло 10 348 осіб.

Коронавірусів заразилися більше 1 млн осіб: статистика по світу і Україні на 2 квітня. постійно оновлюється

worldometers.info

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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