У четвер, 5 березня, у Швейцарії зафіксували першу смерть від коронавірусу в кантоні Во на заході країни.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції. Інформацію підтвердили на сайті Федерального офісу громадського здоров'я Швейцарії. Зазначається, що померлій жінці було 74 роки, вона страждала на кілька хронічних захворювань.

"У четвер, 5 березня 2020 року, служби CHUV (Університетський госпітальний центр кантону Во. – Ред.) повідомили кантональному лікарю, що 74-річна пацієнтка, заражена коронавірусом, яка була госпіталізована 3 березня, померла вночі", – йдеться у заяві.

Коронавірус вбив першу людину у Швейцарії Страна

Всього в країні підтверджені 93 випадки зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший смертельний випадок зафіксували у Каліфорнії. Через загострення ситуації у штаті оголосили надзвичайний стан.

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