У Сербії від коронавірусу помер директор Центру невідкладної допомоги Клінічного центру міста Ніш 65-річний Міодраг Лазич.

В останні кілька днів лікарі цього медичного закладу боролися за життя свого колеги, але не змогли його врятувати, передає сербське видання Nedeljnik.

Лазич заразився коронавірусів ще два тижні тому, після позитивного тесту був поміщений в палату Клінічного центру. Як розповідають колеги головлікаря, за три дні до смерті він був товариський і навіть веселим.

За три дні до смерті Лазич був товариський і навіть веселим kurir.rs

Але саме тоді він написав своє прощального листа.

"Мій відхід чесний і логічний, будучи директором Центру невідкладної допомоги, за два місяці до виходу на пенсію, я залишився з вами, дорогі лікарі й медсестри. Я залишився на першій лінії, не став ховатися, знаючи про свої роки і хвороби, але честь і гордість не дозволили мені піти", – писав він.

"Я був таким і на війні в Краіні протягом одного року, і на війні в Сараєво протягом чотирьох років, і під час бомбардувань НАТО .... Мої улюблені краішникі, друзі з Республіки Сербської, я знаю, що ви будете дуже сумувати, оскільки для вас я став живою легендою, і ви думали, що я невразливий. Скільки підтримки від вас я отримав в ці дні .... Моє останнє бажання – проводите мене "Маршем на Дрину" (сербський військовий марш часів Першої світової війни – Ред.)", – завершив своє прощання знаменитий хірург.

Міодраг Лазич kurir.rs

Лазич народився в Земуні в 1955 році. У віці 30 років він закінчив свою спеціалізацію з хірургії у Військово-медичній академії в Белграді і став одним з наймолодших хірургів в Сербії.

Пропрацювавши рік у військовому госпіталі в Ніші, він перейшов в хірургічну клініку Клінічного центру, де провів своє трудове життя. Коли почалася війна в районі колишньої Югославії, він чотири роки був хірургом-добровольцем в Республіці Сербській і тодішньої Республіці Сербській Краіні.

Він є одним із засновників військового госпіталю "Жіца" в передмісті Сараєво, майже на лінії фронту, де пропрацював в якості єдиного хірурга три з половиною роки.

Міодраг Лазич KC Niš

Колеги і друзі доктора Лазича, прощаються з ним повідомленнями в соціальних мережах, а один з його найближчих соратників, хірург Боян Йованович, написав на своїй сторінці в Facebook "що він був найкращим серед них".

"Велика людина на все життя, сьогодні легенда, яку розкажуть покоління. Кращий сербський син, чоловік, який відповідає за цю країну і покоління. Спочивай з миром, дорогий друже", – сказав Йованович.

Під постом люди також залишають повідомлення з виразом скорботи по легендарному хірурга: "Вічна слава і хвала", "Завтра настане день жалоби в Ніші і тільки буде грати "Марш на Дрині". Його сім'ї і друзям глибокі співчуття", "Сум... . Прощай хоробра людина, спочивай з миром", "Сумний день для всіх тих, хто його знав .. Вічна слава йому, амінь".

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Міодраг Лазич radiobrcko.ba

Міодраг Лазич srpskainfo.com

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