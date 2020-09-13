Коронавірус "вбив" кафе і ресторани в Австралії. Показові фото
В Австралії через коронавірус і жорсткий карантин рухнула кар'єра багатьох шеф-кухарів, які були змушені припинити роботу своїх кафе і ресторанів.
Як передає Daily Mail, в зв'язку з пандемією близько 70% закладів були змушені скоротити кількість персоналу або ж зовсім закрити свої двері.
Серед постраждалих опинилися навіть такі популярні заклади, як мережа стейк-хаусів Rockpool Bar and Grill Ніла Перрі, ресторан Nomad Джаки Чаллінора і рибний ресторан Джоша Ніланда Saint Peter.
Фотограф Роб Палмер зробив серію похмурих знімків з шеф-кухарями та представниками бізнесу, які ілюструють сумні для них наслідки.
Як писав OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус в світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали. В Україні захворіли 154 335 осіб, померли за час пандемії – 3178 заражених, одужали – 68893.