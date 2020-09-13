Коронавірус "вбив" кафе і ресторани в Австралії. Показові фото

В Австралії через коронавірус і жорсткий карантин рухнула кар'єра багатьох шеф-кухарів, які були змушені припинити роботу своїх кафе і ресторанів.

Як передає Daily Mail, в зв'язку з пандемією близько 70% закладів були змушені скоротити кількість персоналу або ж зовсім закрити свої двері.

Серед постраждалих опинилися навіть такі популярні заклади, як мережа стейк-хаусів Rockpool Bar and Grill Ніла Перрі, ресторан Nomad Джаки Чаллінора і рибний ресторан Джоша Ніланда Saint Peter.

Фотограф Роб Палмер зробив серію похмурих знімків з шеф-кухарями та представниками бізнесу, які ілюструють сумні для них наслідки.

Шеф-кухар Ніл Перрі серед покритих клейонкою меблів і посуду в своєму гриль-барі Rockpool. Фотограф Роб Палмер

Жакі Чаллінор чекає відновлення будівництва в порожньому корпусі свого улюбленого ресторану Nomad в Surry Hills. Фотограф Роб Палмер

Джош Ніланд з ресторану Saitn Peter серед паперових пакетів і коробок, призначених для їжі на винос. Фотограф Роб Палмер

Сестри Керол і Шерон Шаллум, власниці Мигдалевого бару. Вони заявили, що більше не пропонують Uber Eats через низьку прибутковість. Фотограф Роб Палмер

Сестри Керол і Шерон Шаллум, власниці Мигдалевого бару. Їм довелося закрити роботу свого закладу. Фотограф Роб Палмер

Шеф-кухар Метт Моран, чиї заклади North Bondi Fish, Chiswick і Aria були закриті через COVID-19. Фотограф Роб Палмер

Шеф-кухар Метт Моран просив уряд дозволити роботу закладам при дотриманні обмежень кількості відвідувачів. Фотограф Роб Палмер

Як писав OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус в світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали. В Україні захворіли 154 335 осіб, померли за час пандемії – 3178 заражених, одужали – 68893.