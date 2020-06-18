Коронавірус убив майже пів мільйона заражених: статистика щодо COVID-19 на 18 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі

Станом на четвер, 18 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 8,4 млн осіб. Від COVID-19 померли 451 тис. інфікованих, вилікувалися приблизно 4,4 млн.

Найбільше нових хворих за останню добу зафіксували в Бразилії – 31,4 тис., США – 26 тис. і Індії 13,1 тис. Тим часом в Україні поставили черговий антирекорд за кількістю заражених і померлих за добу.

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Поширення коронавірусу в світі

Поширення коронавірусу в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 33 234 особи. Померли 943 пацієнти, одужали – 14 943.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більш як 2,2 млн), Бразилія (більш як 960 тис.) і Росія (понад 553 тис.).

В Україні продовжили дію адаптивного карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу нового типу до 31 липня.

Поширення коронавірусу в Україні

Поширення коронавірусу в Україні

Головне за 18 червня:

04:00 – Вчені навчилися виявляти та прогнозувати COVID-19 без тестів.

02:05 – Китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

01:03 – У Москві від нового захворювання, спричиненого коронавірусом (COVID-19), померла дворічна дівчинка. Причиною смерті лікарі назвали Кавасакі-подібну хворобу, яка призвела до значного ураження внутрішніх органів.

00:22 – Ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Закарпатті погіршилася, на в'їзді в область 18 червня встановлять блокпости, а також посилять карантинні заходи.

00:21 – Ще 49 пацієнтів з коронавірусом померли в Москві, число померлих досягло 3483, свідчать дані оперштабу.

00:04 – У трьох штатах Америки зафіксували рекордну кількість зростання хворих на COVID-19.