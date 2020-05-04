Коронавірус убив більше ніж 250 тисяч осіб у всьому світі

У всьому світі від коронавірусу загинули понад чверть мільйона осіб.

За даними worldometers.info, станом на 4 квітня на COVID-19 захворіли понад 3,6 мільйона людей. Із них померли 251 478 осіб. Ще 1 185 353 пацієнти вилікувалися.

Найбільших втрат зазнають США, де налічується понад 69 тисяч летальних випадків. Слідом ідуть Італія (понад 29 тисяч), Великобританія (понад 28 тисяч), Іспанія (понад 25 тисяч) і Франція (понад 25 тисяч).

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок захворювання на коронавірус. 1 619 осіб уже вилікувалися, а 303 померли.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід із нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.

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