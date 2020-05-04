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5 травня • оновлено в 11:31
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Коронавірус убив більше ніж 250 тисяч осіб у всьому світі

2.2т
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У всьому світі від коронавірусу загинули понад чверть мільйона осіб.

За даними worldometers.info, станом на 4 квітня на COVID-19 захворіли понад 3,6 мільйона людей. Із них померли 251 478 осіб. Ще 1 185 353 пацієнти вилікувалися.

Найбільших втрат зазнають США, де налічується понад 69 тисяч летальних випадків. Слідом ідуть Італія (понад 29 тисяч), Великобританія (понад 28 тисяч), Іспанія (понад 25 тисяч) і Франція (понад 25 тисяч).

Коронавірус убив більше ніж 250 тисяч осіб у всьому світі

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок захворювання на коронавірус. 1 619 осіб уже вилікувалися, а 303 померли.

Коронавірус убив більше ніж 250 тисяч осіб у всьому світі

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід із нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

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