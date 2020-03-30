Померли 42000, а не 3300! Мешканці Уханю зробили шокуючі висновки про жертви пандемії

Мешканці китайського Уханю, який був епіцентром поширення коронавірусу COVID-19, вважають, що кількість смертей набагато більша показника, заявленого владою.

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Вони підрахували, що вірус забрав життя 42 тисяч осіб. За офіційними даними жертвами COVID-19 стали 3,3 тисячі і більше 81 тисячі заразилися, пише Daily Mail.

За словами мешканців Уханю, кожен день по 500 урн з прахом померлих від коронавірусу сім похоронних бюро міста роздавали скорботним сім'ям. Це означає, що прах 3 500 осіб віддавали рідним кожні 24 години.

У Ханькоу, Учан і Ханьян влада розповідала скорботним сім'ям, що вони отримають прах рідних до 5 квітня, дати свята Цін Мін, коли люди доглядають за могилами своїх предків.

Таким чином 42 тисячі урн можуть бути роздані протягом цих 12 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Національній комісії охорони здоров'я КНР заявили, що поширення нового COVID-19 всередині країни в цілому вдалося зупинити.

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