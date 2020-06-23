Коронавірус в Україні та світі набирає обертів: статистика на 23 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі

Станом на вівторок, 23 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 9,1 млн осіб. За попередню добу було виявлено близько 139 тис. нових інфікованих.

У Китаї продовжують фіксувати нові випадки зараження, в Італії – новий спалах COVID-19, а влада Сеула заявила про другу хвилю захворювання. При цьому в Україні знизився добовий приріст заражених.

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Заразилися більш 9,1 млн по всьому світу

Антирейтинг країн по COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилася 37 241 особа. Померли 1 012 пацієнтів, одужали – 16 642.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,3 млн), Бразилія (більше 1,1 млн) і Росія (понад 592 тис.).

Пандемія коронавірусу в світі продовжує набирати обороти, а викликані нею кризи будуть відчуватися десятиліттями, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні

Головне за 23 червня:

06:00 – Лікар назвав головний осередок зараження COVID-19 після послаблення карантину.

05:55 – На Волині після богослужіння спалахнув коронавірус. У регіоні є всі підстави для посилення карантину.

05:10 – Польща відновила міжнародне залізничне сполучення після карантину. Про запуск поїздів в Україну поки що не йдеться.

00:30 – "Слуги народу" в карантин пообідали в ресторані Дніпра на 15 тисяч гривень.

00:21 – Президент України Володимир Зеленський хоче провести новий раунд переговорів з главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі" в найближчі місяці, не чекаючи закінчення пандемії COVID-19.