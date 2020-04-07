Коронавірус сильніше вдарив по світу і Україні: статистика на 7 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою накрив Україну і світ. Смертність знову зросла в Італії, Франції та США, в нашій країні ж виявили десятки нових випадків зараження за добу.
Єдиною областю в Україні, де немає COVID-19, залишається Миколаївська, що пояснили дотриманням заходів профілактики. В інших регіонах ситуація гірша, в зв'язку з чим почав діяти жорсткий етап карантину.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Коронавірус знову вдарив по світу і Україні
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні заразилися коронавірусом 1319 осіб. Померли 38 і ще 28 вдалося вилікуватися.
В Ізраїлі 4 лікарні проведуть випробування вакцини на заражених COVID-19.
В Австрії вирішили поступово пом'якшувати карантинні заходи через коронавірус. З 14 квітня дозволять роботу невеликих магазинів, а з 1 травня – торгових центрів.
Жодної смерті від коронавірусу не зафіксовано в материковій частині Китаю за добу.
У США кількість жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч.
Головне за 7 квітня
05:18 – У Тернопільській області, яка добу трималася без нових випадків, знайшли ще 8 заражених. Всього в області вже 168 хворих на коронавірус.
05:15 – У Франції за добу від Covid-19 в лікарнях померли 605 осіб – найбільше з початку епідемії.
05:13 – У Чернівецькій області виявлено ще 28 випадків зараження коронавірусом, 1 людина померла. Захворіли 6 медичних працівників та 2 дітей.
05:12 – У Туреччині коронавірусом заразилися вже більше 30 тисяч осіб.
02:08 – Італійці українською мовою подякували українським медикам, які вирушили до Італії на допомогу для боротьби з коронавірусом. Це до сліз зворушило людей.
1:42 – В Олександрівській лікарні Києва помер 30-річний чоловік з коронавірусом, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.
00:40 – Роботу ринків в Україні в період карантину заборонять, якщо не буде ніякої реакції на системні порушення, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він уточнив, що протягом понеділка-вівторка поліція спробує реагувати, але в разі відсутності ефекту буде вирішено закрити ринки.
00:17 – Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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