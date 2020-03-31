Коронавірус ще сильніше вдарив по світу і Україні: статистика на 31 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою вдарив по США і європейських країнах. Кількість заражених різко зросла по всьому світу і вже перевищила 785 тисяч.

В Україні статистика також невтішна. У відповідь на спалах вірусу в нашій країні вжили екстрених заходів – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня. Також всіх туристів, яких евакуюють з інших країн, зобов'язали пройти обсервацію.

Коронавірус ще сильніше вдарила по світу і Україні

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 13 осіб, вилікувалися – 8. У країні лабораторно підтверджені 548 випадків.

У всьому світі коронавірусом заразилися майже 786 тисяч осіб, померло понад 37 тисяч, приблизно 165 тисяч вилікувалися.

Із початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 11 тисяч осіб.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там вже більше 164 тисяч хворих.

Головне за 31 березня

05:47 – У США від коронавірусу пішов з життя перший військовослужбовець. Капітан Національної гвардії Дуглас Лінн Хікок із Джексона штату Нью-Джерсі помер у Пенсільванії. Він був помічником лікаря.

05:12 – Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав результати першого тесту на коронавірус – він негативний.

05:11 – Кіпр ввів більш суворі карантинні заходи, спрямовані на уповільнення поширення коронавірусу. У країні почала діяти комендантська година.

02:10 – У російському Хабаровську сусіди побажали смерті жінці, яка повернулася з-за кордону і захворіла COVID-19.

01:35 – З підвищеною температурою в лікарню доставлений один з пасажирів скандального авіарейсу Доха – Київ, які перебувають на обсервації в готелі "Козацький". Йому зробили тест на коронавірус.

00:21 – Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун опублікувала незвичайну інструкцію про те, які симптоми відрізняють коронавірус COVID-19 від грипу і просто муд*ка. Відзначається, що в останньому випадку інкубаційний період триває все життя, а одужання – малоймовірне.

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