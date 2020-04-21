Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі і Україні на 21 квітня. Постійно оновлюється

Ірина Кулініч Світ 05:23, 21.04.2020 Оновлено: 05:23, 21.04.2020

Коронавірус продовжив поширюватися в світі і Україні. Захворіли всього близько 2,5 млн осіб, в Україні заразилися 5710 громадян.

При цьому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавірусу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі і Україні
Слово і діло

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 5710 осіб. Померли 151 осіб, 359 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 170 тисяч осіб. Кількість заражених досягла майже 2,5 млн.

  • Більше 646 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 21 квітня:

1:21 – У Подільську Одеської області, де стався спалах нової інфекції, не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків. Через складну ситуацію в місті посилили карантин, а на КПП і в міській лікарні буде працювати Нацгвардія.

00:55 – COVID-19 заразилися 14 співробітників женевського відділення ООН, заявила офіційна представниця Алессандра Велуччі.

2 випадки зареєстровані в Конференції ООН із торгівлі (ЮНКТАД), 2 випадки – в Програмі ООН із навколишнього середовища, по одному випадку в Незалежному механізмі з розслідування в М'янмі, Управлінні служб внутрішнього нагляду та Інституту ООН із роззброєння. Ще два випадки – в офісі Верховного комісара ООН із прав людини і п'ять випадків у секретаріаті женевського офісу ООН.

00:51 – Італія, яка довгий час була епіцентром коронавірусу в світі, починає поступово пом'якшувати карантинні обмеження. Водночас деякі заходи не скасовуватимуть як мінімум ще півроку.

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