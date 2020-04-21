Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі і Україні на 21 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив поширюватися в світі і Україні. Захворіли всього близько 2,5 млн осіб, в Україні заразилися 5710 громадян.

При цьому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавірусу.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі і Україні Слово і діло

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 5710 осіб. Померли 151 осіб, 359 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 170 тисяч осіб. Кількість заражених досягла майже 2,5 млн.

Більше 646 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 21 квітня:

1:21 – У Подільську Одеської області, де стався спалах нової інфекції, не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків. Через складну ситуацію в місті посилили карантин, а на КПП і в міській лікарні буде працювати Нацгвардія.

00:55 – COVID-19 заразилися 14 співробітників женевського відділення ООН, заявила офіційна представниця Алессандра Велуччі.

2 випадки зареєстровані в Конференції ООН із торгівлі (ЮНКТАД), 2 випадки – в Програмі ООН із навколишнього середовища, по одному випадку в Незалежному механізмі з розслідування в М'янмі, Управлінні служб внутрішнього нагляду та Інституту ООН із роззброєння. Ще два випадки – в офісі Верховного комісара ООН із прав людини і п'ять випадків у секретаріаті женевського офісу ООН.

00:51 – Італія, яка довгий час була епіцентром коронавірусу в світі, починає поступово пом'якшувати карантинні обмеження. Водночас деякі заходи не скасовуватимуть як мінімум ще півроку.

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