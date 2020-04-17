Коронавірус знову розгорівся в Україні та світі: статистика на 17 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою розгорівся в європейських країнах і США. Нові випадки знайшли і в Китаї, куди вірус знову просочився з Росії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не на жарт стривожилися і заявили, що пандемія може вбити не тільки дорослих, а й сотні тисяч дітей по всьому світу.

В Україні захворіла вже 4161 особа. Ряд регіонів вирішили ввести "комендантські" вихідні на Великдень, що уникнути скупчень людей.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилася коронавірусів 4161 особа. Померли 116 осіб, 186 вдалося вилікувати.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області, в Києві, Івано-Франківської, Тернопільської та Вінницької області.

Пандемія забрала понад 145 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли понад 2,18 млн осіб.

Більш 547 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 16 квітня

02:11 – Вчені з'ясували, чому коронавірус небезпечний для людей з цукровим діабетом.

01:40 – Європейський інвестиційний банк підтримав створення Європейського гарантійного фонду боротьби з COVID-19 на 25 мільярдів євро. Це дозволить групі ЄІБ збільшити фінансову підтримку європейським компаніям до 200 мільярдів євро з акцентом на допомогу середнім і малим підприємствам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

01:34 – У Рівненській області від коронавірусу померла 85-річна жінка, у якої не було відповідних симптомів.

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