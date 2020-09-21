Коронавірус в США перетнув позначку в 7 млн заражених
Станом на ранок 21 вересня кількість заражених коронавірусом в США перевищила сім мільйонів.
За минулу добу в країні зареєстрували 33 344 нових хворих. За даними онлайн-лічильника worldometers, загальна кількість інфікованих досягла 7 004 768 осіб.
З початку пандемії в США померли 204 118 пацієнтів (+294 за добу), одужали 4 250 140 хворих. Активних випадків хвороби в країні залишається понад 2,5 млн. З них у критичному стані перебувають 14 020 пацієнтів з COVID-19.
Відзначимо, що США продовжують утримувати першу позицію в світовому рейтингу країн щодо хворих коронавірусною інфекцією.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в американському штаті Мен після весілля, проведеної в серпні, стався спалах коронавірусу. В результаті померли вже сім осіб.