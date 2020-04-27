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27 квітня • оновлено в 13:45
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Олександр Гольдфарб
Олександр Гольдфарб
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Коронавирус в США и России: параллели

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Искушенные люди утверждают, что российская статистика занижена и реальные цифры гораздо выше официальных. Может быть и так, но для долгосрочного прогноза не так уж и важно, 100 тысяч больных или 200. Важна реальность: справится ли здравоохранение с наплывом больных и сколько будет безработных. А эти показатели статистикой заболеваемости не подправишь. Поэтому для прогноза важны не официальные цифры, а динамика и тенденция, которые для России и для Америки одинаковы, ибо подчиняются одним и тем же законам эпидемиологии.

После введения карантина ежедневное число заболевших в Америке стабилизировалось на уровне ~30 тыс. в день и держится на этой планке уже 22 дня. В России карантин ввели на 10 дней позже и уровень в 6 тыс. случаев в день держится уже 7 дней. Разница между США и РФ в ежедневном приросте в 5 раз.

Источник: worldometers.info/coronavirus

Если учесть, что в Америке живет в два с лишним раза больше народу, а в России статистика вероятно все-таки занижена, то реальная средняя заболеваемость по стране на сегодня различается раза в 2. В Америке, конечно, абсолютное число больных гораздо больше, чем в России, но эпидемия там началась на три недели раньше и во многих городах уже снижается, а России ей еще предстоит некоторое время набирать обороты.

В Америке ожидают, что прирост в крупных городах сойдет на нет к середине мая. В России это, видимо произойдет к концу мая.

А что же дальше?

Как только снимут карантин, на улицы вновь выйдут миллионы потенциальных мишеней для вируса. А сам вирус в результате карантина не исчезнет. Инфекция будет теплиться в популяции на минимальном уровне за счет менее, чем стопроцентной изоляции и невозможности обеспечить абсолютную защиту тех, кто продолжал ходить на работу: медиков, полицейских, почтальонов, пожарных и т. д.

Носители вируса не обязательно должны быть больны; по последним данным, на каждого заболевшего приходится до десяти "бессимптомников", которые заражают окружающих, сами того не ведая. При карантине изолируются все подряд: и здоровые и больные и бессимптомники. Когда карантин кончается, все они выходят на улицу.

Мы уже видели, как всего за месяц несколько одиночных случаев заболевания превращаются в десятки и сотни тысяч. Поэтому нужно ожидать, что через какое-то время после прекращения карантина вирус, сохранившийся в популяции, вызовет новую вспышку — вторую волну. Вопрос в том, какого она будет размера и нужно ли будет снова вводить карантин.

Расчеты показывают, что на ранних стадиях распространение вируса можно остановить и без всеобщего карантина, изолируя только носителей. Но для этого нужно их выявить. Задача непростая, ибо узнать, есть ли вирус у человека без видимых симптомов, можно, только сделав ему анализ (тест).

Чтобы выявить носителей, необходимо тестировать всех, у кого есть даже легкое недомогание, а затем отслеживать, тестировать и изолировать всех, с кем недавно контактировали те, у кого обнаружится вирус. А затем выявлять тех, кто контактировал с этими, и так далее. Именно таким способом смогли относительно быстро остановить эпидемию в Южной Корее.

Поэтому эпидемиологи и настаивают, чтобы карантин ни в коем случае не ослабляли, пока мощности для широкого тестирования не будут в наличии — сами тесты, лаборатории и армия медработников для забора анализов и отслеживания контактов, которых необходимо обучить и обеспечить защитными средствами.

Посчитано, что карантин можно ослаблять при возможности тестировать как минимум 150 чел в день на 100,000 населения. Для 12-миллионной Москвы, это порядка полумиллиона тестов в месяц, для России — около 6.5 миллионов. За полтора месяца эпидемии, по официальным данным, во всей России произведено около 2.7 млн тестов. Сегодняшние возможности США тоже примерно в три раза отстают от потребности. И здесь и там потребуется около 2x месяцев, чтобы чтобы удовлетворить потребность в тестах.

Эпидемиологи также настаивают, что карантин нельзя ослаблять, пока ежедневный прирост больных не будет неукоснительно снижаться в течение 2-х недель. Это значит, что если остановить карантин в Нью-Йорке раньше, чем в середине мая, вторая волна гарантирована. В Москве, соответственно, самая ранняя дата — начало июня.

С другой стороны власть предержащие находятся под растущим давлением надвигающейся экономической катастрофы. Число безработных, напрямую вызванное карантином, приближается в Америке к 30 миллионам. Миллионы людей перестали платить квартплаты и ипотеки. В перспективе — банкротства целых отраслей, от общепита до авиаперевозок. Уже сегодня нам пророчат кризис, по масштабам превосходящий Большую депрессию 1930-х годов. Что лучше — снять карантин и перезапустить экономику, рискуя спровоцировать вторую волну эпидемии, или продолжать бороться с вирусом, рискуя загнать экономику в гроб?

По этому поводу в Америке идет большая перепалка. Губернаторы 16-ти штатов (в основном южных республиканских штатов — Флориды, Джорджии, Техаса и т. д.) объявили, что в ближайшие дни снимут карантин, вопреки советам медиков. В демократических штатах с густонаселенными мегаполисами (Нью-Йорк, Калифорния, Мичиган), губернаторы-демократы решили держатся на карантине пока эпидемиологи не дадут зеленый свет. Трамп же самоустранился, понимая что в любом случае будет крайним, причем вполне заслуженно, ибо проворонил начало эпидемии, задержав введение карантина почти на полтора месяца вопреки предупреждениям ученых.

Пока что федеральное правительство раздает деньги, по $1,200 на человека. Я только что получил по почте свой чек с подписью Трампа и отнес его в банк. На этом параллели заканчиваются, т. к. аналогичные предложения Навального и Гуриева едва ли будут выполнены. Ведь Путину не грозят выборы.

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Автор
Олександр Гольдфарб Олександр Гольдфарб
Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
кстати ,.Кроме того, создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США в Украине. Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и в сырьевой придаток.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Насколько работает сарафанное радио, а оно в основном преувеличивает, то у нас в области количество заболевших соответствует тому, что в официальных данных. Зато с карантином, полный песец. Его попросту не соблюдают. Надежда на русский "авось" сильнее усилий СМИ и властей. В магазинах антисептиков до фига. Маски тоже уже не проблема. Но маски носят только некоторые пенсионеры, и продавцы в магазинах. Тоже, лишь некоторые.Так что, нам хвалится нечем. Ну окромя весьма активной юмористической волны на эту тему.
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Khui Andjei
Khui Andjei
Так Трампу грозят выборы , поэтому он даёт подписку в 1200 долларов . Так вызвать скорую в Нью Йорке или том же Чикаго стоит те же 1200 долларов .А ко мне даже после реформы Супрун намедни два раз за день приезжала .Правда ватку просили , но помогли . А в России тем более бесплатно и лекарства есть . Для американца квартиру снять на месяц дороже будет . Как же эта либерда желает лизнуть хозяину .А ведь СГА по коронавирусу полностью обгадились , хуже всех в мире .
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