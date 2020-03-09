Коронавірус в Німеччині вперше убив двох людей

У Німеччині зафіксований другий випадок смерті від смертельного коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У понеділок, 9 березня, міністерство охорони здоров'я Північного Рейну-Вестфалії повідомило, загиблими були люди з Хайнсбергу та Ессена.

Коронавірус в Німеччині

Станом на понеділок, 9 березня, в Німеччині коронавірусів були інфіковані 1112 осіб.

Нагадаємо, що 8 березня в Єгипті від коронавируса COVID-19 помер 60-річний турист з Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів в зв'язку з поширенням коронавірусу.

У Китаї повідомили, що коронавірус буде поширюватися по світу як мінімум до червня цього року.

Станом на ранок понеділка, 9 березня, в світі коронавірусом заразилися вже 110 041 осіб. Італія стала лідером за смертністю через COVID-19.

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