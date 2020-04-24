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24 квітня • оновлено в 12:32
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Коронавірус у Німеччині: влада готується до другої хвилі і будує лікарні

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Німеччина готується до другої хвилі коронавірусу COVID-19, збільшуючи свої можливості інтенсивної терапії і поставляючи апарати штучної вентиляції легенів.

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Як пише Daily Mail, німецькі військові перетворюють Берлінський виставковий центр у лікарню. Планується, що п'ята частина ліжок для інтенсивної терапії буде залишатися в резерві, навіть коли епідемія сповільниться.

У Німеччині чекають на другу хвилю коронавірусу

У Німеччині чекають на другу хвилю коронавірусу

Уряд Німеччини планує в найближчі тижні запустити додаток для відстеження контактів, щоб прискорити виявлення нових спалахів COVID-19 після зняття карантину.

Рівень захворюваності в країні сповільнився до рекордно низького цього тижня, при чому в кожен з останніх трьох днів зростання кількості хворих склала всього 1,6%.

Однак канцлер Ангела Меркель неодноразово попереджала, що Німеччина не повинна заспокоюватися, відзначаючи, що країна все ще залишається "на тонкому льоду".

За останню добу в Німеччині зареєстровано 2377 нових випадків коронавірусу, загальна кількість заражених збільшилася до 150 383 осіб. Число загиблих становить 5321 особу.

Рівень смертності в країні виріс до 3,5%, але все ще набагато нижчий, ніж в Італії (13,4%), Великобританії (14,0%) або Іспанії (10,4%).

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині по днях

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині по днях

Daily Mail

Кількість смертей від коронавірусу в Німеччині по днях

Кількість смертей від коронавірусу в Німеччині по днях

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії статистика показує зниження щоденного числа заражених. Якщо 22 квітня було зафіксовано 3370 хворих на коронавірус, то 23 квітня – 2646 осіб.

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Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Теги
лікарі вірус
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