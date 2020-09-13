У Канаді зафіксували нульову смертність від коронавірусу

У Канаді вперше з березня не зареєстрували жодної смерті серед осіб, інфікованих COVID-19.

Такі дані були опубліковані агентством громадської охорони здоров'я країни 11 вересня. Як передає Daily Mail, водночас більшість канадських регіонів почали послаблювати карантинні обмеження.

Станом на 11 вересня в Канаді кількість летальних випадків залишилася на рівні 9 163. Кількість виявлених випадків коронавірусу зросла на 702 порівняно з попереднім днем і склала 135 626.

"В останні дні число випадків зараження в Канаді дещо збільшилося, і влада перебуває в режимі підвищеної готовності, щоб уникнути нових спалахів", – сказано в статті.

Більшість провінцій зняли суворі обмеження та відкрили школи. Однак, деякі регіони, включаючи Британську Колумбію, ввели нові заборони.

Відомо, що перший випадок коронавірусу в Канаді був зафіксований у Торонто 25 січня. В "гарячі точки" пандемії незабаром перетворилися Онтаріо, найбільш густонаселена провінція країни, і сусідній Квебек.

Обидві провінції продовжують боротьбу зі спалахами COVID-19 у будинках для людей похилого віку. Саме там – в установі для тривалого догляду в Британській Колумбії – 9 березня виявили першу смерть від нової інфекції в Канаді.

Журналісти зазначили, що досвід Канади в боротьбі з атиповою пневмонією SARS, або тяжким гострим респіраторним синдром, у 2002–2003 роках допоміг чиновникам охорони здоров'я краще підготуватися до пандемії COVID-19.

У Канаді SARS вбив 44 особи. Вона стала єдиною країною за межами Азії, яка повідомила про летальні випадки в результаті цього спалаху.

Статистика щодо COVID-19 у Канаді. worldometers.info

Нові випадки, виявлені за добу. worldometers.info

Динаміка кількості смертей, підтверджених за добу. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені із Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом.