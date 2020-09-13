У Канаді зафіксували нульову смертність від коронавірусу

У Канаді вперше з березня не зареєстрували жодної смерті серед осіб, інфікованих COVID-19.

Такі дані були опубліковані агентством громадської охорони здоров'я країни 11 вересня. Як передає Daily Mail, водночас більшість канадських регіонів почали послаблювати карантинні обмеження.

Станом на 11 вересня в Канаді кількість летальних випадків залишилася на рівні 9 163. Кількість виявлених випадків коронавірусу зросла на 702 порівняно з попереднім днем і склала 135 626.

"В останні дні число випадків зараження в Канаді дещо збільшилося, і влада перебуває в режимі підвищеної готовності, щоб уникнути нових спалахів", – сказано в статті.

Більшість провінцій зняли суворі обмеження та відкрили школи. Однак, деякі регіони, включаючи Британську Колумбію, ввели нові заборони.

Відомо, що перший випадок коронавірусу в Канаді був зафіксований у Торонто 25 січня. В "гарячі точки" пандемії незабаром перетворилися Онтаріо, найбільш густонаселена провінція країни, і сусідній Квебек.

Обидві провінції продовжують боротьбу зі спалахами COVID-19 у будинках для людей похилого віку. Саме там – в установі для тривалого догляду в Британській Колумбії – 9 березня виявили першу смерть від нової інфекції в Канаді.

Журналісти зазначили, що досвід Канади в боротьбі з атиповою пневмонією SARS, або тяжким гострим респіраторним синдром, у 2002–2003 роках допоміг чиновникам охорони здоров'я краще підготуватися до пандемії COVID-19.

У Канаді SARS вбив 44 особи. Вона стала єдиною країною за межами Азії, яка повідомила про летальні випадки в результаті цього спалаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені із Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом.

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