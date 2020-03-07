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7 березня • оновлено в 23:13
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В Італії коронавірусом заразилися більше 5 тис.: свіжа статистика

2.4т
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В Італії за станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.

Це становить +29,2% порівняно з попереднім днем. 589 осіб (+12,6%) вилікувалися від COVID-2019. Такі дані опубліковані на lab.gedidigital.it.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Колаж

Ще у 2651 ооби (+10,7% від статистики 6 березня) виявлено симптоми, схожі на коронавірус. 233 пацієнти з COVID-2019 померли (+18,3%).

Тенденція зараження (дані Міністерства охорони здоров'я Італії):

Темно-синій – госпіталізовані із симптомами; світло-блакитний – у реанімації; синій – у домашній ізоляції.

Темно-синій – госпіталізовані із симптомами; світло-блакитний – у реанімації; синій – у домашній ізоляції.

Скріншот

COVID-2019 в Європі

COVID-2019 в Європі

Скріншот

Зараження COVID-2019 в Італії

Зараження COVID-2019 в Італії

Скріншот

Нагадаємо, недавно лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 102 тисяч випадків захворювання коронавірусом. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
хвороба
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