В Італії коронавірусом заразилися більше 5 тис.: свіжа статистика

В Італії за станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.

Це становить +29,2% порівняно з попереднім днем. 589 осіб (+12,6%) вилікувалися від COVID-2019. Такі дані опубліковані на lab.gedidigital.it.

Коронавірус в Італії Колаж

Ще у 2651 ооби (+10,7% від статистики 6 березня) виявлено симптоми, схожі на коронавірус. 233 пацієнти з COVID-2019 померли (+18,3%).

Тенденція зараження (дані Міністерства охорони здоров'я Італії):

Темно-синій – госпіталізовані із симптомами; світло-блакитний – у реанімації; синій – у домашній ізоляції. Скріншот

COVID-2019 в Європі Скріншот

Зараження COVID-2019 в Італії Скріншот

Нагадаємо, недавно лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 102 тисяч випадків захворювання коронавірусом. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

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