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19 березня • оновлено в 22:26
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Італія побила антирекорд Китаю: тіла жертв коронавірусу вивозять військовою технікою. Відео

9.9т
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Для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

Фото важкої техніки, яка везла труни для кремації тіл, опублікував у Facebook італійський політик, глава партії "Ліга" Маттео Сальвіні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Зазначимо, місто розташоване в одній із найбільш постраждалих областей країни – Ломбардії.

В Італії тіла жертв коронавірусу вивозять військовою технікою

Скрін відео

Усього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу зросла на 427 – до 3405, випадки зараження – рекордно майже на 4,5 тисячі (всього 41 035).

Таким чином Італія обійшла Китай і стала першою країною в світі за кількістю смертей від цієї хвороби (у КНР 3130 пацієнт загинув).

Нагадаємо:

Карта поширення COVID-19 в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які подорожували без туроператорів і застрягли в Єгипті, записали відеозвернення. Вони заявляють, що їх не пустили на рейс.

Всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 21 випадок інфікування коронавірусом, три з яких – летальні.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Бергамо
Теги
смерть видео фотографии
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