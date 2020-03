Італія побила антирекорд Китаю: тіла жертв коронавірусу вивозять військовою технікою. Відео

Для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

Фото важкої техніки, яка везла труни для кремації тіл, опублікував у Facebook італійський політик, глава партії "Ліга" Маттео Сальвіні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, місто розташоване в одній із найбільш постраждалих областей країни – Ломбардії.

Усього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу зросла на 427 – до 3405, випадки зараження – рекордно майже на 4,5 тисячі (всього 41 035).

Таким чином Італія обійшла Китай і стала першою країною в світі за кількістю смертей від цієї хвороби (у КНР 3130 пацієнт загинув).

#Italy : 🇮🇹



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus # COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a