Італія побила антирекорд Китаю: тіла жертв коронавірусу вивозять військовою технікою. Відео

Для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

Фото важкої техніки, яка везла труни для кремації тіл, опублікував у Facebook італійський політик, глава партії "Ліга" Маттео Сальвіні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Зазначимо, місто розташоване в одній із найбільш постраждалих областей країни – Ломбардії.

Скрін відео

Усього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу зросла на 427 – до 3405, випадки зараження – рекордно майже на 4,5 тисячі (всього 41 035).

Таким чином Італія обійшла Китай і стала першою країною в світі за кількістю смертей від цієї хвороби (у КНР 3130 пацієнт загинув).

Scene "di guerra" a Bergamo: colonne di camion dell'esercito verso la circonvallazione pic.twitter.com/3Y7wudcZRb - Corriere della Sera (@Corriere) March 19, 2020

#Italy : 🇮🇹



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus # COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a - Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

Нагадаємо:

Через коронавірус некрологи в газеті Бергамо стали займати більше 10 сторінок замість однієї.

В Італії більшість жертв – чоловіки, середній вік яких становить 79 років.

Перша смерть від коронавірусу в країні була зафіксована 21 лютого в регіоні Венето

Карта поширення COVID-19 в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які подорожували без туроператорів і застрягли в Єгипті, записали відеозвернення. Вони заявляють, що їх не пустили на рейс.

Всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 21 випадок інфікування коронавірусом, три з яких – летальні.

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