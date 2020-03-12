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12 березня • оновлено в 11:29
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Коронавірус в Італії: стало відомо, коли закінчиться карантин

3.1т
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Карантин в Італії у зв'язку з епідемією коронавірусу триватиме до 25 березня. Він передбачає закриття всіх магазинів (крім продуктових і аптек), а також ресторанів, барів та салонів краси.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, передає La Republica. Що стосується роботи громадського транспорту, а також банків і страхових компаній, то вона продовжиться в звичайному режимі. Також Конте уточнив, що італійцям буде доступна послуга доставки їжі додому.

"Фабрики залишаються відкриті за дотримання всіх запобіжних заходів. Гарантована діяльність сільськогосподарської промисловості", – запевнив прем'єр-міністр Італії.

Карантин в Італії

Карантин в Італії

"Вікна"

У той же час він звернувся до роботодавців із закликом відправляти працівників у відпустку або дозволяти їм працювати віддалено. Ще один запобіжний захід – закриття відділів підприємств, без роботи яких на період епідемії можна обійтися.

"Не треба чекати одразу спаду числа заражень, навіть якщо вони продовжаться, не треба впадати у відчай, ваші зусилля обов'язково приведуть до результату, потрібно тільки трохи часу", – обнадійливо звернувся до нації Конте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 11 березня, виявили 2313 нових випадки зараження коронавірусом, який був оголошений пандемією. Згідно зі статистикою, 196 осіб за добу померли, загальна кількість жертв досягла позначки 827. Всього в Італії COVID-19 діагностували у 12 462 осіб. При цьому вилікувалися вже більше 1040 осіб.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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