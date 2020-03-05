Коронавірус в Італії спалахнув з новою силою: страшна статистика

В Італії за добу новим коронавірусом COVID-2019 заразилися 587 осіб. Станом на ранок 5 березня було зафіксовано 28 смертей.

Всього кількість інфікованих зросла до 3089 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Уряд Італії ухвалив надзвичайні заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса.

Коронавірус в Італії спалахнув з новою силою РІА

Школи та університети по всій країні будуть закриті з 5 по 15 березня, повідомила міністр освіти Люсія Аззоліні. Уточнюється, що карантин може бути продовжений.

Згідно з указом, в Італії будуть "припинені заходи будь-якого характеру... які тягнуть за собою концентрацію людей". Спортивні матчі також пропонують проводити без глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світі офіційно підтверджено понад 95 тисяч випадків зараження коронавірусів COVID-2019, спалах якого почалася з китайського міста Ухань.

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